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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

ЖКХ

Почему капремонту позволено резко дорожать в Ростовской области

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«На каком основании Фонд капремонта может увеличить размер взноса на капремонт почти в два раза, если губернатор В. Голубев разрешил повышать тарифы ЖКХ в 2022 г. только на 5%», – такой вопрос каменчане задали в редакцию газеты «ПИК».

Изучив Жилищный кодекс Российской Федерации корреспонденты «ПИКа» пришли к неутешительному выводу: взносы на капремонт в Ростовской области могут увеличивать почти в два раза на законных основаниях. И вот почему.

Согласно ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК), взнос на капитальный ремонт является частью платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника в многоквартирном доме. 

То есть «капитальный ремонт» не является коммунальной услугой в чистом виде. Это означает, что распоряжение губернатора Ростовской области В. Голубева о предельных индексах роста коммунальных тарифов* – только на 5% – на порядок формирования взносов на капремонт не распространяется. Вероятно, именно этот факт позволяет задирать размеры взноса на капремонт хоть до небес. На этот год, согласно недавнему заявлению губернатора на пресс-конференции, – «не более 20 рублей за метр»

*Распоряжение губернатора Ростовской области от 15.12.2021 № 324 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на 2022 год».

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