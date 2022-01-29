По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за сутки с 28 на 29 января в донском регионе заболели 1 885 человек (с 27 на 28 января – 1584). Это максимум с начала пандемии.

Общее количество заболевших на Дону с начала пандемии достигло 211 835 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 5041. Коэффициент распространения инфекции — 1,8. Пятая волна пока бьет по самым крупным городам и районам региона: в Ростове – 519 новых заболевших, в Аксайском районе – 103, Таганроге – 63, Новочеркасске – 61, – Батайске. В Каменске – 14 заболевших за прошедшие сутки. По-прежнему, наибольший процент заболевших (39,9%) приходится на возрастную категорию от 18 до 45 лет.

В ковидных госпиталях области лечение получают 2464 пациента. С 28 на 29 января в регионе скончались 7 человек с COVID-19: 6 женщин в возрасте от 62 до 88 лет, и 1 мужчина 70 лет. По состоянию на 29 января на Дону вакцинированы 2 002 860 человек.