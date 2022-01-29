общество
Какой сегодня день: даты и события 29 января
Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 января 2022 года.
- День мобилизации против угрозы ядерной войны. День мобилизации против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear War) отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.
Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с момента принятия данной декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник.
- День поклонения честным веригам апостола Петра. Поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра отмечается Русской православной церковью 29 января по новому стилю.
Около 42 года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был связан двумя железными цепями.
Ночью, накануне суда над апостолом, Ангел Господень снял с него эти цепи и чудесно вывел его из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли цепи (вериги) и хранили их как драгоценность.
Люди, одержимые разными болезнями, приходя к веригам с верою, получали исцеления.
Вериги святого апостола Петра хранились в Иерусалиме до периода правления Патриарха Ювеналия, который подарил их Евдокии, супруге императора Феодосия Младшего. Она же в 437 и 439 годах перенесла их из Иерусалима в Царьград.
Одну веригу Евдокия отправила в Рим своей дочери Евдоксии, которая построила храм во имя апостола Петра и положила в нем веригу. В Риме были также и другие вериги, в которых находился апостол перед своей кончиной при императоре Нероне.
Сегодня вериги апостола Петра выносят на поклонение народу.
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