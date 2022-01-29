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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 29 января

Какой сегодня день: даты и события 29 января
Фото: warfiles.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 29 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 29 января 2022 года.

  • День мобилизации против угрозы ядерной войны. День мобилизации против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear War) отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.
    Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с момента принятия данной декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник.
  • День поклонения честным веригам апостола Петра. Поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра отмечается Русской православной церковью 29 января по новому стилю.
    Около 42 года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был связан двумя железными цепями.
    Ночью, накануне суда над апостолом, Ангел Господень снял с него эти цепи и чудесно вывел его из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли цепи (вериги) и хранили их как драгоценность.
    Люди, одержимые разными болезнями, приходя к веригам с верою, получали исцеления.
    Вериги святого апостола Петра хранились в Иерусалиме до периода правления Патриарха Ювеналия, который подарил их Евдокии, супруге императора Феодосия Младшего. Она же в 437 и 439 годах перенесла их из Иерусалима в Царьград.
    Одну веригу Евдокия отправила в Рим своей дочери Евдоксии, которая построила храм во имя апостола Петра и положила в нем веригу. В Риме были также и другие вериги, в которых находился апостол перед своей кончиной при императоре Нероне.
    Сегодня вериги апостола Петра выносят на поклонение народу.
  • День вольнодумцев
  • День неспешного заплетания кос
  • День необязательств
  • День скряги
  • День кукурузных чипсов
  • День головоломок
  • День первооткрывателя

Знаменательные даты и события

  • 1616 Открыт мыс Горн — крайняя южная точка архипелага Огненная Земля
  • 1833 Организована первая в России городская почтовая сеть
  • 1856 Учреждена высшая военная награда Великобритании — «Крест Виктории»
  • 1886 День рождения автомобиля — Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль
  • 1908 Учрежден первый российский аэроклуб
  • 1964 Санный спорт — на Олимпийских играх впервые состоялись соревнования по санному спорту

Персоны

  • 1688 — 1772
    Эммануил Сведенборг
    шведский ученый, философ и теолог
  • 1860 — 1904
    Антон Чехов
    русский писатель и драматург
  • 1866 — 1944
    Ромен Роллан
    французский писатель, Нобелевский лауреат
  • 1874 — 1963
    Роберт Фрост
    американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии
  • 1875 — 1962
    Фриц Крейслер
    австро-американский скрипач и композитор
  • 1888 — 1937
    Александр Чаянов
    советский экономист, социолог, социальный антрополог
  • 1893 — 1969
    Аллен Даллес
    американский государственный деятель, первый директор ЦРУ
  • 1926 — 1994
    Евгений Леонов
    советский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • р. 1954
    Опра Уинфри
    американская телеведущая, общественный деятель, актриса и продюсер
  • р. 1970
    Дмитрий Маликов
    советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России

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