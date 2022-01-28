28 января в администрации Каменска-Шахтинского обсуждали проект реконструкции парковой части набережной.

В парковой части – слева от центральной аллеи, планируется устройство тропиночной сети, размещение малых архитектурных форм, скамеек и урн, устройство хозплощадок и парковок.

Глава администрации города В. Шевченко поручил проработать концепцию этой части набережной и подготовить документы для участия во Всероссийском Федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в 2022 г., сообщает пресс-служба администрации.