Заболеваемость ковидом в Ростовской области резко пошла вверх. И с каждым днем количество заболевших будет увеличиваться. Естественно, что каменчане волнуются и хотят знать, что делать в случае заболевания. Предлагаем алгоритм действий пациента, который нам сообщили в каменской ЦГБ, а также памятку российского Минздрава.

Если вы заболели в Каменске

Итак, если вы заболели в Каменске, температура поднялась выше 37,5 градуса – нужно оставаться в постели и вызывать врача на дом. Для этого необходимо звонить в регистратуру поликлиники, к которой прикреплены.

Если температура ниже 37,5 градуса, в этом случае необходимо самостоятельно прийти в поликлинику и через фильтр по живой очереди попасть к терапевту.

Поликлиники на период пандемии работают в режиме приоритетного оказания медицинской помощи температурящим пациентам.

В случае роста заболеваемости вместо одного будут работать три кабинета на обслуживание первичных пациентов.

Тестирование пациентов будет проводиться в двух кабинетах ЦГБ и на дому. Наблюдение ковидных пациентов будет проходить в дистанционном режиме.

Телефоны регистратур каменских поликлиник

Поликлиника ЦГБ (пер. Садовый, 3) телефоны регистратуры: 8 (86365) 4-50-81, 4-50-82, 4-50-83, 4-51-25, 4-51-27.

Поликлиника ГБ №1, ул. Декабристов, 4 (комбинат). Телефон регистратуры: 8 (86365) 2-04-18.

Детская поликлиника, телефон регистратуры: 7-44-61.

Поликлиника ГП № 1 (мкр. Заводской), телефон регистратуры: 6-46-18.

Памятка Минздрава

Что делать в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции (далее — НКИ) и ОРВИ

1. Если вы вакцинированы/ревакцинированы против НКИ менее 6 месяцев назад или переболели COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

у вас положительный мазок, но нет симптомов заболевания, то лечение не требуется. Вам необходима самоизоляция и может быть получен листок нетрудоспособности. Контролируйте температуру тела не реже 1 раза в сутки;

у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 °C), нет результата ПЦР-теста, вы не относитесь к группе риска*, ОСТАВАЙТЕСЬ дома. При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в регистратуру вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены.

Что делать дома

Носите маску, если вы проживаете не один в квартире/доме.

Регулярно (1 раз в 3 часа) проветривайте помещения.

Пейте воду (не менее 2 л в сутки).

Измеряйте температуру не реже 3 раз в сутки.

Измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром 2 раза в день (норма – не ниже 95-96%).

Возможно использование противовирусных препаратов, капель или спрея в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным – только по назначению врача.

При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы.

При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев.

При температуре 38 °C и выше принять жаропонижающие препараты.

Также можно принимать витамин С и витамин D.

Если стало хуже

Необходимо позвонить в регистратуру вашей поликлиники, или в единую службу «122» для консультации с медработником, если температура выше 38 °С, она сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств.

Когда вызывать скорую

Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

ВАЖНО: Нельзя самостоятельно принимать антибиотики. Они назначаются только по показаниям.

2. Если вы вакцинированы/ревакцинированы против НКИ менее 6 месяцев назад или переболели COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом:

у вас положительный тест, отсутствуют симптомы заболевания, но вы относитесь к группе риска* ваши действия: см. инструкцию «Что делать дома».

Препараты, которые вам были назначены на регулярной основе необходимо продолжить принимать в той же дозировке. Лечение вам назначит медицинский работник.

Если стало хуже

Звоните в поликлинику или службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником, если:

у вас имеются симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38 °С)

ВАЖНО! При появлении: одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%; повышения температуры выше 38 °С необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

3. Если вы не вакцинированы и не переболели COVID-19, то:

при появлении любых симптомов ОРВИ и вне зависимости от результатов ПЦР-теста;

или у вас положительный мазок вне зависимости от симптомов заболевания — оставайтесь дома!

Позвоните в единую службу «122» или в регистратуру вашей поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.

В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру «103».

Что делать, если заболел ребенок?

Нужно оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.

Строго выполнять рекомендации врача, не заниматься самолечением.

Необходимо позвонить в единую службу «122» или в регистратуру детской поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником.

В случае ухудшения вызвать службу скорой помощи по номеру «103».

ВАЖНО: Нельзя самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Только по назначению врача.

Минздрав России призывает:

Используйте защитные маски или респираторы в закрытых помещениях и контактах с другими людьми.

Тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком.

Избегайте мест с большим скоплением людей

Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.

* Группа риска – возраст 60 лет и старше, есть хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболеваниям почек и печени, иммунодефицитные состояния, избыточный вес.