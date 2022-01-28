26 января на сайте Госзакупок размещен электронный аукцион на капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Горького.

Ремонт коснется участка от пер. Коммунистического до пер. Володарского. Начальная (максимальная) цена – 10 млн 769 тыс. 140 руб. Окончание подачи заявок, согласно информации закупки – 3 февраля. Заказчиком выступает департамент строительства и ЖКХ.

Напомним, что данный участок давно попал в планы у администрации города. На протяжении всей улицы Горького (это центр города!) дорога много лет находится в «убитом» состоянии и, соответственно, нуждается в ремонте. Даже проектно-сметная документация была сделана, а вот денег на капремонт все не было. И вот почти на половину улицы деньги нашлись.