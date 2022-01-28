Происшествие случилось рано утром 27 января в 7.20 на автодороге х. Красновка — п. Глубокий.

По предварительной версии, водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21061, отвез на работу супругу и возвращался назад. ВАЗ ехал со стороны мкр. Заводского в сторону х. Масаловка, и в какой-то момент неожиданно на проезжую часть выбежала женщина. Водитель, не успев затормозить, сбил ее. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Сообщается, что погибшая — местная жительница 1949 года рождения. По данному факту проводится проверка, назначена автотехническая экспертиза. После чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.