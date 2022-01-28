Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сертификат с медотводом от вакцинации будет доступен на «Госуслугах»

здоровье

Сертификат с медотводом от вакцинации будет доступен на «Госуслугах»

Опубликовано

В ближайшее время на портал «Госуслуг» будет поступать информация о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. Здесь же можно будет получить соответствующий подтверждающий сертификат. 

Сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации от ковида будут появляться в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Необходимые данные будут отображаться в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». 

Сейчас в личных кабинетах пока выкладываются данные о сделанных прививках, а также о перенесенном ковиде. Соответствующее постановление уже подписано. 

Остается добавить, что определение противопоказаний к прививке – исключительно в компетенции медиков, и вердикт об их наличии они должны принимать после диагностики состояния пациента, его осмотра, изучения анализа болезни.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

Автор: 25.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

власть

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

транспорт

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

В Каменске общественный транспорт вернулся к полному расписанию

транспорт

В Каменске появился новый перевозчик на городских рейсах

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

власть

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

Реклама
Вверх