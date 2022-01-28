В ближайшее время на портал «Госуслуг» будет поступать информация о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. Здесь же можно будет получить соответствующий подтверждающий сертификат.

Сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации от ковида будут появляться в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Необходимые данные будут отображаться в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19».

Сейчас в личных кабинетах пока выкладываются данные о сделанных прививках, а также о перенесенном ковиде. Соответствующее постановление уже подписано.

Остается добавить, что определение противопоказаний к прививке – исключительно в компетенции медиков, и вердикт об их наличии они должны принимать после диагностики состояния пациента, его осмотра, изучения анализа болезни.