Донская столица стоит на уровне с Екатеринбургом, Сочи и Краснодаром.

В прошлом году население страны стало на 6% чаще интересоваться покупкой вторичного жилья, чем годом ранее, пишет «Российская газета», ссылаясь на аналитиков «Авито Недвижимость». А вот спрос на новостройки, наоборот, снизился на 13%.

Больше всего спрос на вторичку вырос в Екатеринбурге (+34%), Ростове-на-Дону (+31%), Сочи (+29%), Краснодаре (+23%). Кроме того, много желающих купить квартиру также в Челябинске (+23%), Новосибирске (+21%) и Симферополе (+20%).

Количество продаваемых объектов выросло на 2%. Более всего россияне предпочитают покупать студии.

В среднем по стране цены на вторичное жилье увеличились на 30% — до 62,9 тыс рублей за квадратный метр. Квартиры-студии подорожали на 63%, однокомнатные — на 35%, двухкомнатные — на 27%, трехкомнатные — на 24%, многокомнатные (4 и более) — на 26%.

«Популярность небольших квартир можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это традиционное для нашей страны желание обзавестись собственным жильем, несмотря на ограниченный бюджет, постепенный рост цен и ипотечных ставок. Например, студии часто покупают молодые семьи без детей, или родители студентов. Во-вторых, такие объекты приобретают в качестве инвестиций или для последующей сдачи в аренду: на фоне увеличения цен на покупку недвижимости рынок долгосрочной аренды также находится на подъеме», – комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления «Вторичная недвижимость» ресурса «Авито Недвижимость».