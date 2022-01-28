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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Назначен новый министр нового министерства в Ростовской области

Назначен новый министр нового министерства в Ростовской области
Фото: donland.ru

власть

Назначен новый министр нового министерства в Ростовской области

Опубликовано

На должность министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области назначен Дмитрий Шарков.

Документ о назначении подписал губернатор РО В. Голубев 28 января.

Д. Шарков уроженец Ростовской области. Возраст – 43 года. У чиновника два высших образования по специальностям «Государственное и муниципальное управление», и «Юриспруденция».

С 2001 года работал на различных должностях в органах муниципального управления, с 2006 года трудился госслужащим.

Последнее место работы (с 2019 года) – руководитель аппарата Заксобрания Ростовской области.

Стоит отметить, что новое министерство заменит сразу три упраздненных управления, в его задачи войдут развитие местного самоуправления, в также взаимодействие и развитие СМИ. Курировать новое министерство поручено первому замглавы региона Д. Гуськову.

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