На должность министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области назначен Дмитрий Шарков.

Документ о назначении подписал губернатор РО В. Голубев 28 января.

Д. Шарков уроженец Ростовской области. Возраст – 43 года. У чиновника два высших образования по специальностям «Государственное и муниципальное управление», и «Юриспруденция».

С 2001 года работал на различных должностях в органах муниципального управления, с 2006 года трудился госслужащим.

Последнее место работы (с 2019 года) – руководитель аппарата Заксобрания Ростовской области.

Стоит отметить, что новое министерство заменит сразу три упраздненных управления, в его задачи войдут развитие местного самоуправления, в также взаимодействие и развитие СМИ. Курировать новое министерство поручено первому замглавы региона Д. Гуськову.