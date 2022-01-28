Заболеваемость ковидом в Ростовской области набирает обороты. За прошедшие сутки с 27 на 28 января в регионе заболели 1584 человек (с 26 на 27 января – 1122).

По данным правительства РО со ссылкой на Роспотребнадзор, общее количество заболевших в регионе по состоянию на 28 января составило 209 950 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4996. Коэффициент распространения инфекции — 1,7.

Рекорды по заболеваемости бьет Ростов. За прошедшие сутки там зарегистрировано 463 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Каменск на 10 месте по заболеваемости – 34 новых случая ковида.

Среди новых заболевших 40% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,6% – от 46 до 65 лет; 9,4% – от 66 до 79 лет; 3,7% – старше 80 лет; 13,3% – дети.

За прошедшие сутки в регионе скончались девять человек с COVID-19: пять женщин в возрасте от 79 до 88 лет, и четверо мужчин – от 42 до 85 лет.

На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции вакцинированы 2 000 880 человек.