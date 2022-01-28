Работы будут произведены в текущем году в рамках развития системы «Безопасный город».

Информацию обсудили на совещании по правопорядку в правительстве области 27 января.

Как сообщает областная пресс-служба, в 2021 г. сегменты системы «Безопасный город» по всему региону были объединены в единый информационный контур – это порядка трех тысяч камер. В текущем году региональные чиновники ставят перед собой цель – установить и модернизировать около тысячи видеокамер.

Кроме того, губернатором была поставлена задача – до 1 августа текущего года проработать вопрос об увеличении штатной численности казачьих дружин и количества казаков в народных дружинах.