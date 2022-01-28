Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Лучшие работники нашлись в Каменске и Донецке

общество

Лучшие работники нашлись в Каменске и Донецке

Опубликовано

13 жителей Ростовской области стали обладателями звания «Лучший работник промышленного комплекса Дона». 

Соответствующее распоряжение* подписал донской глава В. Голубев.

В числе тех, кому присвоено звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона»:

  • Елена Артеменко, начальник отдела разработки и внедрения нового ассортимента и новых технологий открытого акционерного общества «Донецкая Мануфактура М», г. Донецк;
  • Татьяна Санжарова, контролер ОТК по цеху 102 производства полимеров ФКП «Комбинат «Каменский», г. Каменск-Шахтинский;
  • Любовь Шелякина – мастер смены цеха 101 производства полимеров ФКП «Комбинат «Каменский», г. Каменск-Шахтинский.

Отметим, что в Ростовской области действует порядка 50 крупных заводов и предприятий, на которых работает 90 тысяч человек.

* Распоряжение Правительства Ростовской области от 21.01.2022 №20 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

Автор: 25.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

власть

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

транспорт

Кусок трассы М-4 «Дон» в обход Аксая построили на год раньше

В Каменске общественный транспорт вернулся к полному расписанию

транспорт

В Каменске появился новый перевозчик на городских рейсах

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

власть

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

Реклама
Вверх