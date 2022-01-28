13 жителей Ростовской области стали обладателями звания «Лучший работник промышленного комплекса Дона».

Соответствующее распоряжение* подписал донской глава В. Голубев.

В числе тех, кому присвоено звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона»:

Елена Артеменко , начальник отдела разработки и внедрения нового ассортимента и новых технологий открытого акционерного общества «Донецкая Мануфактура М», г. Донецк;

, начальник отдела разработки и внедрения нового ассортимента и новых технологий открытого акционерного общества «Донецкая Мануфактура М», г. Донецк; Татьяна Санжарова , контролер ОТК по цеху 102 производства полимеров ФКП «Комбинат «Каменский», г. Каменск-Шахтинский;

, контролер ОТК по цеху 102 производства полимеров ФКП «Комбинат «Каменский», г. Каменск-Шахтинский; Любовь Шелякина – мастер смены цеха 101 производства полимеров ФКП «Комбинат «Каменский», г. Каменск-Шахтинский.

Отметим, что в Ростовской области действует порядка 50 крупных заводов и предприятий, на которых работает 90 тысяч человек.

* Распоряжение Правительства Ростовской области от 21.01.2022 №20