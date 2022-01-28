Награду сити-менеджеру Владимиру Шевченко вручил заместитель директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации РО Владислав Макаров.

Администрация города стала победителем смотра-конкурса на звание: «Лучший орган местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2021 году» среди донских городских округов. Об этом власти Каменска сообщили на своей странице в Инстаграм.

Второе место — у Новочеркасска, третье — у Азова.

Этот смотр-конкурс проводится ежегодно во всех регионах страны. Мероприятие подразумевает повышения эффективности мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Судя по тому, что победила каменская команда чиновников, в других городах области на протяжении 2021 года с безопасностью дела обстояли хуже.