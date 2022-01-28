общество
Какой сегодня день: даты и события 28 января
Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 января 2022 года.
- Международный день защиты персональных данных. Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности» (Data Privacy Day), а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».
- Международный день ЛЕГО. 28 января отмечается праздник, объединяющий уже много поколений детей и взрослых, увлеченных сборкой конструкторов. Пожалуй, для большинства из них первой ассоциацией со словом «конструктор» становится название «Лего». И праздник этот носит название Международный день ЛЕГО (International LEGO Day).
Компания LEGO Group, основанная датским плотником Оле Кирком Кристиансеном в 1932 году, получила своё название спустя два года после того, как её создатель начал выпуск деревянных игрушек. Оно было образовано от начальных букв слогана «leg gotd», означающего буквально «играть хорошо».
- День рождения дизельного двигателя
- Всемирный день безработных
- Павлов день (День колдунов)
- День благодарности разработчикам плагинов
- День черничных оладий
- День пробуждения внутреннего ребенка
- День ромашки
- День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ
- День дошкольного фитнеса
- День веселья на работе
Знаменательные даты и события
- 1897 Получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель
- 1906 В Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы
- 1986 Произошла трагедия на космическом челноке «Челленджер»
- 2003 В Великобритании в продаже появилось «топливо из майонеза» – биодизель
Персоны
- 1841 — 1911
Василий Ключевский
русский историк, академик
- 1853 — 1900
Владимир Соловьев
русский философ, поэт, публицист
- 1880 — 1954
Александр Орлов
советский астроном, один из создателей геодинамики
- 1887 — 1982
Артур Рубинштейн
польский и американский пианист
- 1897 — 1986
Валентин Катаев
советский писатель, поэт и драматург
- 1907 — 2002
Астрид Линдгрен
шведская писательница
- 1924 — 1945
Роза Шанина
советский снайпер, участница Великой Отечественной войны
- 1934 — 2021
Василий Лановой
советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР
- 1938 — 2016
Леонид Жаботинский
советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион
- 1940 — 1996
Иосиф Бродский
русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат