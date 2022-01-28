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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 28 января

Какой сегодня день: даты и события 28 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 28 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 января 2022 года.

  • Международный день защиты персональных данных. Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
    В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности» (Data Privacy Day), а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».
  • Международный день ЛЕГО. 28 января отмечается праздник, объединяющий уже много поколений детей и взрослых, увлеченных сборкой конструкторов. Пожалуй, для большинства из них первой ассоциацией со словом «конструктор» становится название «Лего». И праздник этот носит название Международный день ЛЕГО (International LEGO Day).
    Компания LEGO Group, основанная датским плотником Оле Кирком Кристиансеном в 1932 году, получила своё название спустя два года после того, как её создатель начал выпуск деревянных игрушек. Оно было образовано от начальных букв слогана «leg gotd», означающего буквально «играть хорошо».
  • День рождения дизельного двигателя
  • Всемирный день безработных
  • Павлов день (День колдунов)  
  • День благодарности разработчикам плагинов
  • День черничных оладий
  • День пробуждения внутреннего ребенка
  • День ромашки
  • День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ
  • День дошкольного фитнеса
  • День веселья на работе

Знаменательные даты и события

  • 1897 Получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель
  • 1906 В Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы
  • 1986 Произошла трагедия на космическом челноке «Челленджер»
  • 2003 В Великобритании в продаже появилось «топливо из майонеза» – биодизель

Персоны

  • 1841  — 1911
    Василий Ключевский
    русский историк, академик
  • 1853  — 1900
    Владимир Соловьев
    русский философ, поэт, публицист
  • 1880  — 1954
    Александр Орлов
    советский астроном, один из создателей геодинамики
  • 1887  — 1982
    Артур Рубинштейн
    польский и американский пианист
  • 1897  — 1986
    Валентин Катаев
    советский писатель, поэт и драматург
  • 1907  — 2002
    Астрид Линдгрен
    шведская писательница
  • 1924  — 1945
    Роза Шанина
    советский снайпер, участница Великой Отечественной войны
  • 1934  — 2021
    Василий Лановой
    советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР
  • 1938  — 2016
    Леонид Жаботинский
    советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион
  • 1940  — 1996
    Иосиф Бродский
    русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат

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