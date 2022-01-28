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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Губернатор Голубев освободил от должности министра образования

Губернатор Голубев освободил от должности министра образования
Лариса Балина. Фото: donland.ru

образование

Губернатор Голубев освободил от должности министра образования

Соответствующий документ подписан 28 января.

Опубликовано

Очередные кадровые перемены произошли в правительстве Ростовской области.

Как сообщает региональная пресс-служба, донской глава освободил от занимаемой должности министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларису Балину.

Чиновник занимала пост руководителя министерства с октября 2011 года. Л. Балина уволена по собственному желанию. До назначения нового руководителя ведомства исполнять обязанности будет первый заместитель министра Андрей Фатеев.

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