Очередные кадровые перемены произошли в правительстве Ростовской области.

Как сообщает региональная пресс-служба, донской глава освободил от занимаемой должности министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларису Балину.

Чиновник занимала пост руководителя министерства с октября 2011 года. Л. Балина уволена по собственному желанию. До назначения нового руководителя ведомства исполнять обязанности будет первый заместитель министра Андрей Фатеев.