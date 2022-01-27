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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Заболеваемость ковидом на Дону продолжает стремительно расти

здоровье

Заболеваемость ковидом на Дону продолжает стремительно расти

Опубликовано

По данным правительства РО со ссылкой на Роспотребнадзор за сутки с 26 на 27 января в регионе заболели ковидом 1122 человека. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4958. Коэффициент распространения инфекции — 1,7.

В рейтинге заболеваемости за прошедшие сутки Каменск находится на 19-м месте – 15 новых инфицированных коронавирусом. Наибольшее количество заболевших – в Ростове (343 человека), Аксайском районе (64), Таганроге (52), Шахтах (47), Волгодонске (45). Наибольший процент заболевших (37,1%) – в возрасте от 18 до 45 лет. 

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались восемь человек с COVID-19: шесть женщин в возрасте от 47 до 90 лет, и двое мужчин 58 и 68 лет, выздоровели — 297 человек.

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