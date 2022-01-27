Объем производства молока в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах Ростовской области вырос за прошлый год. По предварительным данным рост составил 5%, сообщает областная пресс-служба.

Сегодня на Дону занимаются молочным животноводством 488 сельхозтоваропроизводителей, из которых 59 сельхозпредприятий и 429 фермерских хозяйств. Общий объем производства приблизительно составил 1,1 млн тонн.

Отметим, что за прошлый год сельхозтоваропроизводителями Донского региона при помощи программ государственной поддержки закуплено 967 голов племенного молодняка молочного направления, в том числе 727 голов импортной селекции и 240 голов отечественной селекции. Кроме того приобретено оборудование для молочных ферм на сумму 120 млн руб.

За 11 месяцев прошлого года на предприятиях области объем производства творога и сыров вырос на 13-14%. Также зафиксирован рост экспорта на 35,7%.