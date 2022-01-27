27 января в ходе пресс-конференции губернатор В. Голубев заявил, что в 2022 году тариф по капремонту не превысит 20 рублей за 1 кв. м жилья.

Редакция «ПИКа» поинтересовалась размерами тарифов в других городах и регионах. Оказалось, что на данный момент средний размер тарифа за капремонт по стране составляет 11 руб. (от 4 руб. за кв. метр до 12 руб.). Например, в Воронежской области тариф на 2022 год равен 9,44 руб., в Волгоградской обл. — 7,5 руб.

Самый большой тариф угадайте где? Естественно, в Москве. Там величина взноса за капремонт составляет 20,99 руб. за 1 кв. м.

То есть жители Ростовской области, многие из которых живут на МРОТ, почему-то будут вынуждены платить за капремонт по московским расценкам.

Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 2 февраля.