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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве

Опубликовано

27 января в ходе пресс-конференции губернатор В. Голубев заявил, что в 2022 году тариф по капремонту не превысит 20 рублей за 1 кв. м жилья.

Редакция «ПИКа» поинтересовалась размерами тарифов в других городах и регионах. Оказалось, что на данный момент средний размер тарифа за капремонт по стране составляет 11 руб. (от 4 руб. за кв. метр до 12 руб.). Например, в Воронежской области тариф на 2022 год равен 9,44 руб., в Волгоградской обл. — 7,5 руб. 

Самый большой тариф угадайте где? Естественно, в Москве. Там величина взноса за капремонт составляет 20,99 руб. за 1 кв. м. 

То есть жители Ростовской области, многие из которых живут на МРОТ, почему-то будут вынуждены платить за капремонт по московским расценкам.

Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 2 февраля.

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