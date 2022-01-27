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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начали менять мусорные контейнеры

В Каменске начали менять мусорные контейнеры

ЖКХ

В Каменске начали менять мусорные контейнеры

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

В Каменске начали менять мусорные контейнеры

Опубликовано

В начале января на нескольких улицах частного сектора, в том числе на ул. Ленина и ул. Кирова, были установлены 85 новых мусорных контейнеров.

Железные конструкции на колесах должны упростить процедуру их опустошения. Однако до экобоксов эти емкости малость не дотягивают. Как минимум, не хватает крышки.

Как пояснила «ПИКу» замгенерального директора регионального оператора ООО «Экострой-Дон» Клавдия Гурьева, эти контейнеры приобретены и установлены муниципалитетом. Доказательством тому можно считать нанесенную на баки аббревиатуру «ОЖКХ», что означает отдел жилищно-коммунального хозяйства, соответственно — администрации Каменска.

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