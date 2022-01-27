Сегодня редкость встретить ребенка, который не пользуется гаджетами и их всевозможными приложениями. Да и среди популярных блогеров сейчас много детворы.

ВЦИОМ* провел исследования, в котором жители страны показали свое отношение к детским видеоблогам.

Так, каждый пятый россиянин положительно отнесся к ведению детьми своих блогов, в том числе вместе с родителями (22%), 32% — отнеслись крайне отрицательно, а 40% опрошенных — безразлично.

Меж тем 37 процентов россиян считают, что участие в создании блогов приносит детям больше вреда. 30% — что это приносит вред и пользу в равной степени, по 11 % — считают, что это преимущественная польза и что это не приносит ни пользы, ни вреда.

38 % россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, заявили о том, что их ребенок смотрит видеоблоги в интернете и социальных сетях практически ежедневно, 14 % — раз в неделю, 5 % — несколько раз в месяц. А 38 % сообщили, что их дети не смотрят видеоблоги.

* Всероссийский центр изучения общественного мнения.