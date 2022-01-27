За квадратный метр людям придется платить около 20 рублей.

Новый тариф на капремонт донское правительство должно утвердить в этом году. Он будет «не больше 20 руб.» за квадратный метр. Об этом сообщил губернатор В. Голубев на ежегодной пресс-конференции.

Донской глава признался, что понимает – это больше в два раза чем сейчас (9 рублей 92 копейки), но, мол, другого выхода нет.

В качестве аргументов глава региона привел следующие факты:

тариф не менялся уже более трех лет;

в прошлом году из-за пандемии коронавируса взнос на капитальный ремонт региональные власти разрешили не платить два месяца, что принесло убытки для Фонда капремонта в размере 600 млн рублей;

ранее в план не входил капремонт подъездов, но два года назад эти работы добавились.

Точная дата резкого повышения тарифа для жителей Ростовской области на капремонт еще не известна. О том, сколько граждане платят за ремонт в других регионах России – читайте в заметке «В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве».