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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Тариф на капремонт в Ростовской области грозят увеличить в два раза

Капремонты многоквартирных домов в Каменске начали раньше срока

ЖКХ

Тариф на капремонт в Ростовской области грозят увеличить в два раза

Тариф на капремонт в Ростовской области грозят увеличить в два раза

Опубликовано

За квадратный метр людям придется платить около 20 рублей.

Новый тариф на капремонт донское правительство должно утвердить в этом году. Он будет «не больше 20 руб.» за квадратный метр. Об этом сообщил губернатор В. Голубев на ежегодной пресс-конференции. 

Донской глава признался, что понимает – это больше в два раза чем сейчас (9 рублей 92 копейки), но, мол, другого выхода нет. 

В качестве аргументов глава региона привел следующие факты: 

  • тариф не менялся уже более трех лет;
  • в прошлом году из-за пандемии коронавируса взнос на капитальный ремонт региональные власти разрешили не платить два месяца, что принесло убытки для Фонда капремонта в размере 600 млн рублей;
  • ранее в план не входил капремонт подъездов, но два года назад эти работы добавились.

Точная дата резкого повышения тарифа для жителей Ростовской области на капремонт еще не известна. О том, сколько граждане платят за ремонт в других регионах России – читайте в заметке «В Ростовской области капремонт будет стоить, как в Москве».

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