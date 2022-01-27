Также в список попали река Дон и Цимлянское водохранилище.

На расчистку малых рек в Донском регионе потратят порядка 60 млн руб. На эти деньги будут приведены в порядок притоки крупных водоемов, а также Дон, Северский Донец и Цимлянское водохранилище. Информация была озвучена губернатором В. Голубевым на пресс-конференции 27 января.

— Сейчас занимаемся оздоровлением Цимлянского водохранилища и реки Дон, в том числе в эту работу включены и малые реки пока в трех районах: Кагальницкий Каменский и Верхнедонской. Сама по себе тема оздоровления Дона и Северского Донца невозможна без расчистки притоков, — сказал В. Голубев.