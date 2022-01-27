Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на ежегодной пресс-конференции 27 января.

У донского главы спросили о мерах, которые могут остановить инфляцию и рост цен на продукты.

В. Голубев ответил, что ежемесячно в письменной форме и еженедельно на совещаниях первый зам Виктор Гончаров докладывает ситуацию по динамике цен. Задача правительства — не допустить рост цен с учетом тех правил, которые существуют в регионе. В Ростовской области это не более 10%.