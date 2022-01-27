На первого ребенка маткапитал составит 524 тыс. руб., а на второго и последующих детей — 693 тыс.

С 1 февраля текущего года правительство РФ увеличивает размер материнского капитала, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

За рождение первого ребенка он вырастает с 484 тыс. до 524 тысяч рублей. На второго и последующих детей размер маткапитала составит 693 тыс. руб.

Но! Если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то на второго она получит 168 600 руб.

Также с февраля будут повышены социальные пособия — на 8,4 процента.