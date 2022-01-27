Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Размер материнского капитала вырастет с 1 февраля

Программу регионального маткапитала продлили еще на пять лет

общество

Размер материнского капитала вырастет с 1 февраля

Опубликовано

На первого ребенка маткапитал составит 524 тыс. руб., а на второго и последующих детей — 693 тыс.

С 1 февраля текущего года правительство РФ увеличивает размер материнского капитала, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

За рождение первого ребенка он вырастает с 484 тыс. до 524 тысяч рублей. На второго и последующих детей размер маткапитала составит 693 тыс. руб.

Но! Если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то на второго она получит 168 600 руб.

Также с февраля будут повышены социальные пособия — на 8,4 процента. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

Автор: 25.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

власть

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

В Каменске общественный транспорт вернулся к полному расписанию

транспорт

В Каменске появился новый перевозчик на городских рейсах

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

власть

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

К каменчанам могут прийти с вопросами

общество

К каменчанам могут прийти с вопросами

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

Реклама
Вверх