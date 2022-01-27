Донские власти обнародовали алгоритм действий по переходу общеобразовательных учреждений на удаленку.

Если у школьника имеется положительный тест на COVID-19, обязательно должен быть установлен круг лиц, контактировавших с заболевшим.

Решение направлять на самоизоляцию других учащихся или нет, принимается в каждом конкретном случае на основании предписания Роспотребнадзора.

В случае самоизоляции всего класса администрацией школы принимается решение об организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При положительном тесте на COVID-19 у 2-х и более учителей-предметников директором школы также принимается решение об организации дистанционного учебного процесса. В иных случаях обеспечивается замещение другим учителем.