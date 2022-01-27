Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

КВНщики из Ростовской области отправятся к Александру Маслякову

общество

КВНщики из Ростовской области отправятся к Александру Маслякову

Опубликовано

Команды Донского региона вошли в международную, высшую и первую лиги КВН.

В Сочи завершился 33-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022». Как сообщает областная пресс-служба,  по итогам фестиваля донские команды не остались без внимания.

В Международную лигу «КиВиН-2022» вошли: 

  • «Дон Террикон», ДГТУ из Шахт, 
  • «Сборная ТИ им. Чехова» из Таганрога;
  • «Семейные штучки», ДГТУ из РостовА-на-Дону.

В телевизионную версию Первой лиги КВН вошла команда «Имени Янковского» (Мурманск — Ростов-на-Дону).

Кроме того в Высшую лигу телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» вошла донская команда «Флэш-Рояль».

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

Автор: 25.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

власть

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

В Каменске общественный транспорт вернулся к полному расписанию

транспорт

В Каменске появился новый перевозчик на городских рейсах

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

власть

В Каменске наконец назначили начальника городского ЖКХ

К каменчанам могут прийти с вопросами

общество

К каменчанам могут прийти с вопросами

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!

Реклама
Вверх