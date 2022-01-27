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КВНщики из Ростовской области отправятся к Александру Маслякову
Команды Донского региона вошли в международную, высшую и первую лиги КВН.
В Сочи завершился 33-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022». Как сообщает областная пресс-служба, по итогам фестиваля донские команды не остались без внимания.
В Международную лигу «КиВиН-2022» вошли:
- «Дон Террикон», ДГТУ из Шахт,
- «Сборная ТИ им. Чехова» из Таганрога;
- «Семейные штучки», ДГТУ из РостовА-на-Дону.
В телевизионную версию Первой лиги КВН вошла команда «Имени Янковского» (Мурманск — Ростов-на-Дону).
Кроме того в Высшую лигу телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» вошла донская команда «Флэш-Рояль».