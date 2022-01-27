Команды Донского региона вошли в международную, высшую и первую лиги КВН.

В Сочи завершился 33-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2022». Как сообщает областная пресс-служба, по итогам фестиваля донские команды не остались без внимания.

В Международную лигу «КиВиН-2022» вошли:

«Дон Террикон», ДГТУ из Шахт,

«Сборная ТИ им. Чехова» из Таганрога;

«Семейные штучки», ДГТУ из РостовА-на-Дону.

В телевизионную версию Первой лиги КВН вошла команда «Имени Янковского» (Мурманск — Ростов-на-Дону).

Кроме того в Высшую лигу телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» вошла донская команда «Флэш-Рояль».