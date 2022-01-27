Участок ростовского транспортного кольца будет введен в эксплуатацию в текущем году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это участок федеральной магистрали М4 «Дон» 1072 км – 1091 км – в обход Аксая. Заказчиком является госкомпания «Автодор», а генподрядчиком – АО «Донаэродорстрой». Участок войдет в состав РТК.

Отметим, что работы здесь начались в апреле 2020 года. Дорога будет с четырьмя полосами движения без пересечений в одном уровне и без светофоров. На участке возведено восемь мостов и путепроводов, надземный пешеходный переход. Важнейший элемент – 138-метровый путепровод над развязкой «Сальское кольцо». Дорожные строители завершили работу на год раньше. Ввод в эксплуатацию запланирован на февраль текущего года.