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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 27 января

Какой сегодня день: даты и события 27 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 27 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 января 2022 года.

  • День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) — отмечается ежегодно 27 января в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
    В первой редакции Закона эта памятная дата называлась — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). Указом Президента РФ от 1 декабря 2014 года «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» наименование дня воинской славы было изменено.
    В настоящее время в этот день в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей города, кто пережил эти страшные дни блокады.
  • Нина – обряды скотины  
  • День танца со своей тенью
  • День шоколадного торта
  • День солнечного кофе
  • День снятия блокады г. Ленинграда
  • День печати МВД РФ
  • День несочетаемых цветов в одежде

Знаменательные даты и события

  • 1820 Открытие Антарктиды
  • 1924 В Москве открыт Мавзолей Ленина
  • 1944 Снятие блокады Ленинграда
  • 1945 Советские войска освободили узников Освенцима
  • 1967 Космос объявлен достоянием всего человечества
  • 1972 День рождения группы «Аквариум»

Персоны

  • 1756  — 1791
    Вольфганг Моцарт
  • 1775  — 1854
    Фридрих Шеллинг
    немецкий философ
  • 1813  — 1901
    Джузеппе Верди
    итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы
  • 1826  — 1889
    Михаил Салтыков-Щедрин
    русский писатель-прозаик, сатирик
  • 1867  — 1951
    Карл Густав Маннергейм
    финский военный деятель шведского происхождения, барон, русский военачальник
  • 1884  — 1953
    Леонтий Раменский
    советский эколог, ботаник и географ, доктор биологических наук
  • 1888  — 1947
    Виктор Гольдшмидт
    норвежский химик и геолог
  • 1904  — 1979
    Джеймс Гибсон
    американский психолог, один из основателей экологической психологии
  • 1912  — 1996
    Всеволод Санаев
    советский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР
  • 1914  — 1983
    Луи де Фюнес
    французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия
  • 1932  — 2008
    Римма Казакова
    советская и российская поэтесса, автор многих популярных песен
  • 1932  — 2001
    Вадим Тонков
    советский артист эстрады, актер театра и кино, Заслуженный артист России
  • р. 1948
    Михаил Барышников
    советский и американский артист балета, балетмейстер, актер
  • р. 1974
    Уле Эйнар Бьерндален
    норвежский лыжник и биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион
  • р. 1980
    Марат Сафин
    российский теннисист, Заслуженный мастер спорта России

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