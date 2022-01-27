общество
Какой сегодня день: даты и события 27 января
Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 27 января 2022 года.
- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) — отмечается ежегодно 27 января в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
В первой редакции Закона эта памятная дата называлась — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). Указом Президента РФ от 1 декабря 2014 года «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» наименование дня воинской славы было изменено.
В настоящее время в этот день в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей города, кто пережил эти страшные дни блокады.
- Нина – обряды скотины
- День танца со своей тенью
- День шоколадного торта
- День солнечного кофе
- День снятия блокады г. Ленинграда
- День печати МВД РФ
- День несочетаемых цветов в одежде
Знаменательные даты и события
- 1820 Открытие Антарктиды
- 1924 В Москве открыт Мавзолей Ленина
- 1944 Снятие блокады Ленинграда
- 1945 Советские войска освободили узников Освенцима
- 1967 Космос объявлен достоянием всего человечества
- 1972 День рождения группы «Аквариум»
Персоны
- 1756 — 1791
Вольфганг Моцарт
- 1775 — 1854
Фридрих Шеллинг
немецкий философ
- 1813 — 1901
Джузеппе Верди
итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы
- 1826 — 1889
Михаил Салтыков-Щедрин
русский писатель-прозаик, сатирик
- 1867 — 1951
Карл Густав Маннергейм
финский военный деятель шведского происхождения, барон, русский военачальник
- 1884 — 1953
Леонтий Раменский
советский эколог, ботаник и географ, доктор биологических наук
- 1888 — 1947
Виктор Гольдшмидт
норвежский химик и геолог
- 1904 — 1979
Джеймс Гибсон
американский психолог, один из основателей экологической психологии
- 1912 — 1996
Всеволод Санаев
советский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР
- 1914 — 1983
Луи де Фюнес
французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия
- 1932 — 2008
Римма Казакова
советская и российская поэтесса, автор многих популярных песен
- 1932 — 2001
Вадим Тонков
советский артист эстрады, актер театра и кино, Заслуженный артист России
- р. 1948
Михаил Барышников
советский и американский артист балета, балетмейстер, актер
- р. 1974
Уле Эйнар Бьерндален
норвежский лыжник и биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион
- р. 1980
Марат Сафин
российский теннисист, Заслуженный мастер спорта России