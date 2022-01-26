Педофилов, которые совершили повторное нападение на детей до 18 лет, закроют навсегда. Данные поправки в Уголовный кодекс РФ одобрил Совфед 26 января.

Поправками ужесточается уголовная ответственность за изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает «Российская газета».

Отметим, что на сегодня в РФ пожизненный срок установлен лишь для насильников-рецидивистов, которые повторно напали на детей до 14 лет. Теперь высшая мера распространяется на случаи насилия в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Законодатели считают, что следующим решением должно стать изменение самой системы административного надзора за педофилами, которые находятся на свободе. Соответствующие поправки уже находятся в разработке.