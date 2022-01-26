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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовскую область поступила детская вакцина от COVID-19

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Ростовскую область поступила детская вакцина от COVID-19

Опубликовано

В ближайшее время по всем городам и районам области будут распределены 2400 доз детской вакцины из первого транша. 

Прививать несовершеннолетних от 12 до 17 лет будут вакциной «Спутник М». При этом прививка проводится двухэтапно, так же как у взрослых. Об этом сообщает пресс-служба правительства РО со ссылкой на министра здравоохранения РО Юрия Кобзева.

Согласно официальным источникам, вакцинация детей пройдет на добровольной основе. Для того чтобы вакцинироваться, необходимо письменное заявление родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие для детей от 12 до 14 лет включительно. Подростки от 15 до 17 лет должны подписывать информированное согласие самостоятельно.

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