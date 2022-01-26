Посетить экспозицию жителям донского региона можно будет с 28 по 31 января.

Поезд будет ждать гостей на железнодорожной станции Ростов-Главный – на первом пути, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и проведения Года Памяти и Славы в России.

Уникальность поезда в том, что это первая в мире инсталляция, обеспечивающая максимальный эффект присутствия, которая размещена в движущемся поезде.

Чтобы посетить экспозицию, необходимо заранее пройти регистрацию, доступ к которой открыт с 26 января на сайте проекта поездпобеды.рф.

Там необходимо выбрать интересующее время, написать фамилию, имя и отчество, номер, телефон и адрес электронной почты, отметить галочками согласие на обработку данных, подтвердить возраст (старше 12 лет) и нажать кнопку «Зарегистрироваться». И ждать подтверждения регистрации с пригласительным билетом.

Посетить поезд рекомендуют взрослым и детям старше 12 лет. С учетом эпидемиологической ситуации экскурсионные группы организуются до 12 человек. При себе нужно будет иметь: документы переболевшего или вакцинированного от COVID-19.

Отметим, что проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».