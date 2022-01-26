Перечень новых правил был озвучен 26 ноября в ходе заседания правительства РО. Новые антиковидные меры начнут действовать с 29 января и продлятся до 28 февраля.

Ограничительные меры вновь коснутся общепита: фуд-корты можно будет заполнять на 50 процентов, общепит – на 75. В кафе и ресторанах предстоит прекратить работу танцплощадок. Театрам разрешат работать только при 50-процентной заполняемости залов. Зато выставки, зрелищные мероприятия в закрытых помещениях и концерты на целый месяц будут под запретом, как, впрочем, и спортивные мероприятия.

Коснутся ограничения учреждений дополнительного образования. Работать кружки и секции смогут только дистанционно или индивидуально.

Не менее 30 процентов работников госорганов и местных администраций, а также подведомственных им предприятий обязали перейти на дистанционную работу.

С 29 января в лечебных учреждениях области приостановят оказание плановой медпомощи.

Постановление об ужесточении антиковидных мер подготовлено в связи с ухудшением эпидситуации на Дону и будет подписано главой региона В. Голубевым 26 января.