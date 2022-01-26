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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области ввели ряд ограничений из-за ковида

Донские власти смягчили антиковидные ограничения

власть

В Ростовской области ввели ряд ограничений из-за ковида

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Перечень новых правил был озвучен 26 ноября в ходе заседания правительства РО. Новые антиковидные меры начнут действовать с 29 января и продлятся до 28 февраля. 

Ограничительные меры вновь коснутся общепита: фуд-корты можно будет заполнять на 50 процентов, общепит – на 75. В кафе и ресторанах предстоит прекратить работу танцплощадок. Театрам разрешат работать только при 50-процентной заполняемости залов. Зато выставки, зрелищные мероприятия в закрытых помещениях и концерты на целый месяц будут под запретом, как, впрочем, и спортивные мероприятия. 

Коснутся ограничения учреждений дополнительного образования. Работать кружки и секции смогут только дистанционно или индивидуально. 

Не менее 30 процентов работников госорганов и местных администраций, а также подведомственных им предприятий обязали перейти на дистанционную работу. 

С 29 января в лечебных учреждениях области приостановят оказание плановой медпомощи. 

Постановление об ужесточении антиковидных мер подготовлено в связи с ухудшением эпидситуации на Дону и будет подписано главой региона В. Голубевым 26 января. 

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