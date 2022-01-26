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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России ковидный карантин сократили до недели 

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здоровье

В России ковидный карантин сократили до недели 

В России ковидный карантин сократили до недели 

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С 26 января вступили в силу новые сроки изоляции при COVID-19. Теперь тем, кто контактировал с больными, надо находиться на карантине не две недели, как ранее, а семь дней.    

О том, что постановление Роспотребнадзора зарегистрировано в Министерстве юстиции и, следовательно, вступило в силу, сообщает РИА «Новости». 

Нововведение, согласно версии Центра им Н.Ф. Гамалеи, объясняется тем, что инкубационный период у заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 составляет 2-5 дней. Об этом ранее также упоминала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

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