С 26 января вступили в силу новые сроки изоляции при COVID-19. Теперь тем, кто контактировал с больными, надо находиться на карантине не две недели, как ранее, а семь дней.

О том, что постановление Роспотребнадзора зарегистрировано в Министерстве юстиции и, следовательно, вступило в силу, сообщает РИА «Новости».

Нововведение, согласно версии Центра им Н.Ф. Гамалеи, объясняется тем, что инкубационный период у заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 составляет 2-5 дней. Об этом ранее также упоминала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.