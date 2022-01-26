При «омикроне» чаще всего беспокоят сильная слабость, головные боли и температура, реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Симптомы «омикрона» во многом похожи на симптомы ОРВИ и гриппа, сообщает rospotrebnadzor.ru со ссылкой на Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им Г. Н. Габричевского.

Кроме температуры, у заразившихся омикрон-штаммом появляются выделения из носа, заложенность носа, першение и боль в горле, периодический сухой кашель, повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, чихание и снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания. Все это может сопровождаться типичными для ковида поражениями легких и других органов.

В связи с более высокой заразностью «омикрона» вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей, возрастает. Согласно исследованиям японских ученых, «омикрон» передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Наиболее высок риск заразиться от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. Дистанция и защитная маска снижают вероятность заражения, но не исключает полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.