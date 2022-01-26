С 26 января семь городских маршрутов №№ 8, 8а, 9, 14, 14д, 24 и 24д осуществляет новое предприятие ООО «Интертек». Стоимость проезда по городу не изменилась.

Маршрутные карты на осуществление этих перевозок были выданы предприятию отделом ЖКХ администрации Каменска-Шахтинского 25 января.

Как было заявлено на совещании в администрации Каменска утром 26 января, власти города намерены передать этому предприятию и остальные 18 маршрутов городского общественного транспорта. Это может произойти с 29 января, поскольку в этот день заканчивается действие договора на перевозки с «Каменским ПАТП».

Об этом в ходе заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций 26 января сообщил начальник отдела ЖКХ администрации Каменска-Шахтинского Сергей Гончаров.

Маршрутные карты, то есть разрешение на осуществление пассажирских перевозок, выдано ООО «Интертек» на 180 дней, пока не будет проведен конкурс по выбору основного перевозчика.

Информация о том, что маршруты будет по-прежнему обслуживать «Каменское ПАТП», а также о повышении стоимости проезда, опубликованную в свежем номере газеты «ПИК» от 26 января, была получена редакцией до того, как закончилось совещание в администрации, и оказалась преждевременной. Приносим читателям свои извинения.

Для справки.

Что известно о новом перевозчике «Интертек» из открытых источников

По данным сайта «Rusprofile», основной вид деятельности ООО «Интертек» – перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам. Создано предприятие в 2013 г. и официально располагается в мкр. Заводском.

Руководителем ООО «Интертек» указан Андрей Александрович Пискунов.