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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ученые назвали наиболее эффективные препараты для борьбы с «омикроном»

В России определили количество россиян с иммунитетом к коронавирусу

здоровье

Ученые назвали наиболее эффективные препараты для борьбы с «омикроном»

Опубликовано

По данным специалистов, на омикрон-штамм способны оказывать воздействие восемь противовирусных препаратов, предназначенных для лечения COVID-19. Некоторые из них используются в России.

Издание Cell Research со ссылкой на исследование ученых из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете опубликовало перечень противовирусных препаратов. Об этом сообщает «Российская газета».
Согласно полученным во время исследования данным, оказалось, что наибольший лечебный эффект в борьбе с «омикроном» имеют: EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин. Перечисленные противовирусные средства уже применялись при лечении других штаммов коронавируса. Напомним, в России лечение ковида проходит по схемам, утвержденным Минздравом.

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