По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, число заболевших COVID-19 на Дону с 25 на 26 января увеличилось на 1029 человек.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4932. Коэффициент распространения инфекции – 1,7. Новые заболевшие зарегистрированы во всех городах и районах региона. Каменск пока не ощутил на себе стремительный рост заболеваемости – за прошедшие сутки – 12 новых заболевших ковидом. Зато количество заболевших в Ростове бьет рекорды – 335 новых инфицированных за сутки. Число случаев заболевания со смертельным исходом уменьшилось: за сутки в регионе скончались три человека с ковидом: две женщины в возрасте и мужчина.

Напомним, по данным ЦГБ, по состоянию на 24 января общее количество зарегистрированных в Каменске с диагнозом COVID-19 за весь период пандемии составило 11 114 человек. В ковидном госпитале проходили лечение 59 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них 37 жителей Каменска.