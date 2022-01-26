общество
Какой сегодня день: даты и события 26 января
Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 января 2022 года.
- Международный день таможенника. Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника (International Customs Day) — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.
В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (World Customs Organization), ВТАО. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.
Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника. Идеи таможенного сообщества получили большой отклик.
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- День селфи в библиотеке
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- День случайных направлений
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Знаменательные даты и события
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