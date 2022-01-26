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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 26 января

Какой сегодня день: даты и события 26 января
Фото: pronedra.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 26 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 января 2022 года.

  • Международный день таможенника. Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника (International Customs Day) — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.
    В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (World Customs Organization), ВТАО. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.
    Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника. Идеи таможенного сообщества получили большой отклик.
  • Ермилов день 
  • День селфи в библиотеке
  • День зеленого сока
  • День случайных направлений
  • День карамельных конфет с арахисом
  • День супругов
  • Всемирный день экологического образования

Знаменательные даты и события

  • 1525 Вышел первый печатный вариант карты Руси
  • 1905 В Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз
  • 1924 Петроград переименован в Ленинград
  • 1956 Открылись VII зимние Олимпийские игры в Кортина д’Ампеццо (Италия)

Персоны

  • 1887 — 1943
    Николай Вавилов
    русский генетик, селекционер
  • 1902 — 1975
    Любовь Орлова
    советская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР
  • 1908 — 1997
    Стефан Граппелли
    французский джазовый скрипач
  • 1918 — 1989
    Николае Чаушеску
    румынский государственный деятель и политик, 1-й Президент Румынии (1974-1989)
  • 1925 — 2008
    Пол Ньюман
    американский актер, режиссер, продюсер
  • 1932 — 2019
    Мишель Легран
    французский композитор, пианист, дирижер, певец
  • 1942 — 2003
    Валерий Брумель
    советский легкоатлет, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР
  • р. 1944
    Анджела Дэвис
    американская правозащитница, педагог, писательница
  • р. 1959
    Андрей Руденский
    советский и российский актер театра и кино

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