Показатель должен опуститься с 0,8 до 0,6 процентов.

До конца 2022 года уровень регистрируемой безработицы на Дону опустится до 0,6%. Эту цель поставил губернатор В. Голубев на совещании 26 января.

Как сообщает региональная пресс-служба сегодня показатель в Ростовской области составляет 0,8%. Официальные данные показывают, что численность зарегистрированных безработных составляет порядка 16 тысяч человек – это более чем в шесть раз ниже показателей к аналогичному периоду прошлого года. В банке вакансий на Дону открыто порядка 50 тысяч позиций. А за прошедший год трудоустроено 118,2 тысячи человек.