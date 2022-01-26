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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

К концу текущего года власти прогнозируют снижение безработицы

общество

К концу текущего года власти прогнозируют снижение безработицы

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Показатель должен опуститься с 0,8 до 0,6 процентов.

До конца 2022 года уровень регистрируемой безработицы на Дону опустится до 0,6%. Эту цель поставил губернатор В. Голубев на совещании 26 января.
Как сообщает региональная пресс-служба сегодня показатель в Ростовской области составляет 0,8%. Официальные данные показывают, что численность зарегистрированных безработных составляет порядка 16 тысяч человек – это более чем в шесть раз ниже показателей к аналогичному периоду прошлого года. В банке вакансий на Дону открыто порядка 50 тысяч позиций. А за прошедший год трудоустроено 118,2 тысячи человек.

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