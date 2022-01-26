Всего за время реализации господдержки в донском регионе 1239 молодых медиков и представители дефицитных врачебных профессий решили свой жилищный вопрос.

В 2021 году обладателями жилья стали 55 работников здравоохранения. Из них два специалиста — неонатолог и акушер-гинеколог работают в Каменске. В прошлом году из областного бюджета на решение квартирного вопроса медиков было предусмотрено 116 млн. рублей.

Напомним, рассчитывать на господдержку могут специалисты, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Размер бюджетной субсидии составляет 90% от расчетной стоимости приобретаемого жилья. Средства господдержки можно использовать на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, а также на ИЖС. Но есть обязательное условие: каждый специалист, получив жилье обязан отработать десять лет в муниципальном или областном учреждении здравоохранения.

Остается добавить, что в 2022 году участниками программы станут еще 40 донских медиков.