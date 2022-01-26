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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Два медика получили жилье в Каменске с помощью программы господдержки 

Каменчанам дадут квартиры бесплатно

общество

Два медика получили жилье в Каменске с помощью программы господдержки 

Два медика получили жилье в Каменске с помощью программы господдержки 

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Всего за время реализации господдержки в донском регионе 1239 молодых медиков и представители дефицитных врачебных профессий решили свой жилищный вопрос. 

В 2021 году обладателями жилья стали 55 работников здравоохранения. Из них два специалиста — неонатолог и акушер-гинеколог работают в Каменске. В прошлом году из областного бюджета на решение квартирного вопроса медиков было предусмотрено 116 млн. рублей.  

Напомним, рассчитывать на господдержку могут специалисты, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Размер бюджетной субсидии составляет 90% от расчетной стоимости приобретаемого жилья. Средства господдержки можно использовать на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, а также на ИЖС. Но есть обязательное условие: каждый специалист, получив жилье обязан отработать десять лет в муниципальном или областном учреждении здравоохранения. 

Остается добавить, что в 2022 году участниками программы станут еще 40 донских медиков. 

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