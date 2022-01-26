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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донские чиновники на втором месте по зарплате в ЮФО

Медработникам соцучреждений обещаны федеральные доплаты

власть

Донские чиновники на втором месте по зарплате в ЮФО

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Первые позиции в Южном Федеральном округе занимает Краснодарский край.

Так,  средняя зарплата госслужащих, работающих в правительстве Донского региона, выросла на 4,5% и составила 60 228 руб., сообщает rostov.aif, ссылаясь на данные Росстата за 2020 год.

Меж тем средняя зарплата по региону за тот же период увеличилась на 5,7% и достигла 39 981 руб. 

Примечательно, что чиновники правительства Ростовской области заняли «серебро», то есть второе место среди восьми регионов ЮФО. Опередил наших — Краснодарский край. В солнечном регионе чиновники зарабатывали в среднем 64 143 руб.

Самая большая зарплата по стране у госслужащих Ямало-Ненецкого автономного округа. Она составляет аж 233 690 руб. 

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