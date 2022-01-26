25 января администрация Каменска-Шахтинского отказала «Каменскому ПАТП» в повышении платы за проезд по городу до 25 рублей.

Во вторник, еще до начала совещания по вопросу перевозок, руководство автотранспортного предприятия было уверено, что власти города пойдут на их предложение – о переводе городских пассажирских перевозок в разряд нерегулируемых и о повышении стоимости проезда по городу до 25 руб., в мкр. Заводского – до 30 руб., в мкр. Лиховской – до 35 рублей.

Такая информация поступила в редакцию газеты «ПИК» и была опубликована в свежем номере, который ушел в печать в тот же день, 25 января.

Совещание в администрации длилось до позднего вечера, и рано утром 26 января стало известно, что городские власти не пошли на условия «Каменского ПАТП» и, более того – нашли нового перевозчика.

Проблема пассажирских перевозок обострилась в Каменске еще в конце прошлого года. Генеральный директор ОАО «Каменское ПАТП» Геннадий Ермольченко 27 декабря направил в администрацию Каменска-Шахтинского письмо о возможном расторжении договора о пассажирских перевозках и предложение о переводе их в разряд нерегулируемых. В письме указывалось, что действующий тариф на проезд экономически необоснован и без увеличения тарифа предприятие далее не сможет предоставлять услугу по перевозке пассажиров.