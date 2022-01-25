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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За сутки на Дону заболели ковидом 983 человека

здоровье

За сутки на Дону заболели ковидом 983 человека

Опубликовано

По данным правительства Ростовской области со ссылкой на Роспотребнадзор, с 24 на 25 января число инфицированных коронавирусом в области увеличилось на 983 человека. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4907. Коэффициент распространения инфекции — 1,7.

Рост заболеваемости отмечается во всех 55 городах и районах региона. В пятерку лидеров вошли Ростов (308 заболевших за сутки), Таганрог (49), Шахты (44), Волгодонск (43), Сальский район (41). В Каменске –  13 новых инфицированных коронавирусом. 40,3% заболевших в возрасте от 18 до 45 лет; 31,4% – от 46 до 65 лет; 12,2% – от 66 до 79 лет; 4,1% – старше 80 лет; 12% – дети.

За прошедшие сутки в регионе скончались еще десять человек с COVID-19: шесть женщин в возрасте от 68 до 87 лет, четверо мужчин – от 75 до 85 лет, выздоровели 185 дончан.

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