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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В зеркальную дату февраля на Дону появится 380 новых семей

В зеркальную дату февраля на Дону появится 380 новых семей

общество

В зеркальную дату февраля на Дону появится 380 новых семей

Это в три раза больше чем годом ранее.

Опубликовано

О регистрации рекордного количества браков пишет rostovgazeta.ru, ссылаясь на управление ЗАГС по Ростовской области.

Так, 22 февраля 2022 года в Донском регионе сочетаются узами брака 380 молодоженов. Рекордное количество заявлений подали пары в ЗАГСы Ростовской области. Эта цифра более чем в три раза превышает количества пар, который вступили в зеркальную дату — 21 февраля 2021 года. Тогда заявления на бракосочетания подали 113 пар.

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