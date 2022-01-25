О регистрации рекордного количества браков пишет rostovgazeta.ru, ссылаясь на управление ЗАГС по Ростовской области.

Так, 22 февраля 2022 года в Донском регионе сочетаются узами брака 380 молодоженов. Рекордное количество заявлений подали пары в ЗАГСы Ростовской области. Эта цифра более чем в три раза превышает количества пар, который вступили в зеркальную дату — 21 февраля 2021 года. Тогда заявления на бракосочетания подали 113 пар.