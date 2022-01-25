В праздничном календаре России День студента или, как его еще принято называть, Татьянин день, появился в 2005 году.

Однако традиция отмечать эту дату берет начало в далеком 1755 году, когда императрица Елизавета издала Указ об основании Московского университета. День подписания документа совпал с днем празднования именин Святой Татьяны, которая с тех самых пор стала покровительницей всех студентов.

Сегодня почти 4000 каменских студентов получают специальности в пяти ссузах: педагогическом и медицинском колледжах, КХМХ (каменском химико-механическом техникуме), КТСиА (каменском техникуме строительства и автосервиса) и в ЛиТЖТ (лиховском техникуме железнодорожного транспорта), а также в вузе – Каменском институте филиала ЮРГПУ НПИ.