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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске поздравляли 4000 студентов

В Каменске поздравляли 4000 студентов

образование

В Каменске поздравляли 4000 студентов

Опубликовано

В праздничном календаре России День студента или, как его еще принято называть, Татьянин день, появился в 2005 году. 

Однако традиция отмечать эту дату берет начало в далеком 1755 году, когда императрица Елизавета издала Указ об основании Московского университета. День подписания документа совпал с днем празднования именин Святой Татьяны, которая с тех самых пор стала покровительницей всех студентов.

Сегодня почти 4000 каменских студентов получают специальности в пяти ссузах: педагогическом и медицинском колледжах, КХМХ (каменском химико-механическом техникуме), КТСиА (каменском техникуме строительства и автосервиса) и в ЛиТЖТ (лиховском техникуме железнодорожного транспорта), а также в вузе – Каменском институте филиала ЮРГПУ НПИ.

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