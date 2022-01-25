На этой неделе на должность заместителя главы администрации города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства назначен Роман Кравцов.

До назначения Роман Викторович почти шесть лет являлся главой администрации Малокаменского сельского поселения.

По данным пресс-службы администрации Каменска, Р. Кравцов – уроженец пос. Углерод Каменского района. Имеет два высших образования. С 1995 по 2010 год служил в Вооруженных Силах Российской Федерации, с 2012 по 2016 год проходил службу в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области.

Заметим, что Р. Кравцов – двенадцатый замглавы по ЖКХ, начиная с 1997 года. На этом посту он сменил Н. Кудимова, уволившегося по собственному желанию в середине прошлого года. С тех пор кресло главного по ЖКХ пустовало.