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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

В Каменск забрали еще одного чиновника из района
Фото: kamensk.donland.ru

власть

В Каменск забрали еще одного чиновника из района

Опубликовано

На должность управляющего делами назначена сотрудница из администрации Каменского района.

25 января глава администрации В. Шевченко на место управделами назначил Татьяну Радченко.

Татьяна Алексеевна родилась в хуторе Груцинов Каменского района. В 2004 году окончила РГПУ по специальности «Педагогика и методика начального образования».

С 1997 года занимала различные должности муниципальной службы в Каменском районе.

Напомним, что ранее должность управделами занимала Елена Потапова, которая пришла работать в администрацию при экс-главе Олеге Каюдине и сохранила свой пост при экс-главе Константине Фетисове.

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