На должность управляющего делами назначена сотрудница из администрации Каменского района.

25 января глава администрации В. Шевченко на место управделами назначил Татьяну Радченко.

Татьяна Алексеевна родилась в хуторе Груцинов Каменского района. В 2004 году окончила РГПУ по специальности «Педагогика и методика начального образования».

С 1997 года занимала различные должности муниципальной службы в Каменском районе.

Напомним, что ранее должность управделами занимала Елена Потапова, которая пришла работать в администрацию при экс-главе Олеге Каюдине и сохранила свой пост при экс-главе Константине Фетисове.