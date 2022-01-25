анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 26 января!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 4-го выпуска «ПИКа» в 2022-м году.
Читайте в номере:
- Или дороже, или не едем. «Каменское ПАТП» направило главе администрации города В. Шевченко предложение о повышении платы за проезд. В случае отказа к середине февраля автобусы могут поставить на прикол, чтобы предприятие не попало в долговую яму. Решение принималось, когда этот номер сдавался в печать. /2-3
- Что суд решил по стадиону. Администрацию города постановлением суда заставляют заниматься стадионом «Прогресс», который уже не подлежит ремонту. /3
- «Омикрон» похож на ОРВИ. Поэтому всех «простуженных» отправляют делать тест на ковид. /2-3
- Когда в этом году Масленица и Пасха? По просьбам читателей публикуем календарь народных и церковных праздников. / 20-21
- Суд решил, что понтону быть. Каменский районный суд оставил без удовлетворения иск администрация города, требующей обязать владельцев «Казачьей переправы» убрать платный понтон. /6
- Не хоккей. 20 января председатель Каменской федерации хоккея В. Пимашкин получил от главы администрации города В. Шевченко ответ на свое обращение по поводу выделения участка для строительства хоккейной площадки на территории бывшего Дома офицеров. /2
- И мост возведут, и победы привезут. 21 января свой профессиональный праздник отметили военнослужащие инженерных войск. Каменская 11-я бригада принимала поздравления и награды во дворце. /4, 5
- От Станицы до Глубочки будет шесть полос. Участок трассы М4 «Дон» с северной стороны от Каменска скоро станет платным, широким и с новым дорожным покрытием. /4
- «Водоканал» пригрозил отрезать воду за долги. Более ста частных домов в Каменске могут остаться без воды, если не оплатят долги за эту коммунальную услугу. /7
- Как не купить квартиру с жильцами. Представьте, переехали вы в недавно купленную квартиру и тут звонок в дверь. «Кто там?» — спрашиваете вы. «Я здесь живу!» — отвечают за дверью. И оказывается, что это родственник бывшего владельца, который вернулся из мест не столь отдаленных и хочет жить — а главное, имеет право — в своей квартире. Страшно? /10