Малышей назвали редкими именами – Ларина, Лиана и Радмир.

Дети родились в областном перинатальном центре. Мама тройни из г. Шахты. Вес детей составил 2100, 1880 и 1805 граммов.

— Многоплодная беременность – это всегда сложная беременность, так как достаточно часто она заканчивается раньше срока. Профессионализм и внимание врачей помогли детям появиться на свет без осложнений, — цитирует областная пресс-служба министра здравоохранения РО Ю. Кобзева.

У Радмира, Лианы и Ларины уже есть двое старших братьев. Многодетная мама и малыши чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.