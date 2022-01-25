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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Первая в этом году тройня появилась на свет в Ростовской области

Первая в этом году тройня появилась на свет в Ростовской области
Фото: donland.ru

общество

Первая в этом году тройня появилась на свет в Ростовской области

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Малышей назвали редкими именами – Ларина, Лиана и Радмир.

Дети родились в областном перинатальном центре. Мама тройни из г. Шахты. Вес детей составил 2100, 1880 и 1805 граммов. 

— Многоплодная беременность – это всегда сложная беременность, так как достаточно часто она заканчивается раньше срока. Профессионализм и внимание врачей помогли детям появиться на свет без осложнений, — цитирует областная пресс-служба министра здравоохранения РО Ю. Кобзева.

У Радмира, Лианы и Ларины уже есть двое старших братьев. Многодетная мама и малыши чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

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